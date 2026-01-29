すき家に「デミグラスチーズ牛丼」が新登場 “おんたま”入りも同時発売
牛丼チェーン店「すき家」は、2026年2月5日（木）午前9時より、「デミグラスチーズ牛丼」を販売する。
牛丼にミックスチーズとデミグラスソースをトッピングし、粉チーズとパセリをふりかけた「デミグラスチーズ牛丼」。香味野菜や赤ワインなどを合わせて、じっくり煮込んだデミグラスソースは、香り豊かでコク深い味わいが特徴。レッドチェダー、エグモント、モッツァレラの3種のチーズを使った濃厚なミックスチーズは、デミグラスソースとの相性が抜群だ。
さらに、おんたまをトッピングした「おんたまデミグラスチーズ牛丼」も同時販売する。デミグラスソースとチーズの風味に、おんたまのコクが加わった、芳醇な味わいが楽しめる。
販売終了時期は未定。全国のすき家1,971店舗で販売予定。一部店舗では、価格が異なるという。
●デミグラスチーズ牛丼
（ミニ）600円
（並盛）660円
（中盛）860円
（大盛）860円
（特盛）1,060円
（メガ）1,240円
●おんたまデミグラスチーズ牛丼
（ミニ）710円
（並盛）770円
（中盛）970円
（大盛）970円
（特盛）1,170円
（メガ）1,350円