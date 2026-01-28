特別再編集！ 『シンカリオン』第1期がTVアニメに帰ってくる。TVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版』が2026年4月5日（日）よりテレ東系列６局ネットで放送開始。玩具新シリーズも新たな変形機構で登場する。＞＞＞アニメのカットや玩具新商品をチェック！（写真30点）「シンカリオン」シリーズは、ジェイアール東日本企画・小学館集英社プロダクション・タカラトミーの3社が原案となるプロジェクト。2015年9月より