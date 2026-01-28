『新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版』4月5日放送開始！ 新たな変形機構の玩具新シリーズも登場
特別再編集！ 『シンカリオン』第1期がTVアニメに帰ってくる。TVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版』が2026年4月5日（日）よりテレ東系列６局ネットで放送開始。玩具新シリーズも新たな変形機構で登場する。
＞＞＞アニメのカットや玩具新商品をチェック！（写真30点）
「シンカリオン」シリーズは、ジェイアール東日本企画・小学館集英社プロダクション・タカラトミーの3社が原案となるプロジェクト。2015年9月より鉄道玩具「プラレール」ブランドにて発売された。実在の新幹線からロボットに変形し、シンカンセンモードのサイズは通常のプラレールと同じ規格のため、プラレールのレールの上を手転がしで走行させることができます。2018年からはTV アニメも放送開始し、これまでTVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』（2018年）、TVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオンZ』（2021年）、劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた 神速のALFA-X』（2019年）を公開、2024年にはTVアニメ『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』を放送している。
そんなシリーズのTVアニメ第1期を特別に編集したTVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版』が、2026年4月5日（日）あさ8時30分からテレ東系6局ネットで放送開始。また、玩具新商品全5種が、2026年4月18日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。
「シンカリオン」シリーズは、実在の新幹線が変形してロボットになり、日本の平和と安全と守るためシンカリオン運転士に選ばれた少年たちが、未知なる敵に立ち向かうバトルやドラマを描くアニメ・玩具シリーズ。 ”新幹線×ロボット” という夢の組み合わせが多くの子どもたちを魅了し、さらに『エヴァンゲリオン』シリーズとのコラボストーリーを実現するなど、子どもだけでなく大人まで夢中になる人気コンテンツとなっている。
『特別ダイヤ版』は、TVアニメ第1期の池添隆博監督が自ら、第1期のシーンから選定し、特別に再編集している。大人気の変形シーン、迫力のバトルシーン、感動の名シーンなど、当時アニメを見ていた方はもちろん、はじめて見る方も楽しめる内容となっている。また、テレビ放送後はタカラトミー公式YouTube チャンネル「タカラトミーチャンネル」にて配信する。
玩具シリーズでは、今回のTV アニメ放送にあわせ、第1期のシンカリオンが新モデルとして進化して再登場する。
アニメの変形シーンをイメージした新たな変形機構と、TVアニメ第1期放送当時（2018年）に発売したDXSシリーズに比べて股関節・腰・手首など可動箇所が増えたことで、より細かなアクションが可能になっている。第1弾として「SGX01 シンカリオン E5はやぶさ」「SGX02 シンカリオン E6こまち」「SGX03 シンカリオン E7かがやき」を含む5商品を発売。シンカリオン2機を合体させる「リンク合体」機構を搭載しており、アニメの合体シーンを再現して遊ぶこともできる。今後も、アニメの展開にあわせて新商品が順次発売されるとのこと。
特別ダイヤ版のシンカリオン、アニメにも玩具にも乞うご期待！
（C） ＴＯＭＹ （C）プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所
（C） ＴＯＭＹ （C）プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS
＞＞＞アニメのカットや玩具新商品をチェック！（写真30点）
「シンカリオン」シリーズは、ジェイアール東日本企画・小学館集英社プロダクション・タカラトミーの3社が原案となるプロジェクト。2015年9月より鉄道玩具「プラレール」ブランドにて発売された。実在の新幹線からロボットに変形し、シンカンセンモードのサイズは通常のプラレールと同じ規格のため、プラレールのレールの上を手転がしで走行させることができます。2018年からはTV アニメも放送開始し、これまでTVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』（2018年）、TVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオンZ』（2021年）、劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた 神速のALFA-X』（2019年）を公開、2024年にはTVアニメ『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』を放送している。
「シンカリオン」シリーズは、実在の新幹線が変形してロボットになり、日本の平和と安全と守るためシンカリオン運転士に選ばれた少年たちが、未知なる敵に立ち向かうバトルやドラマを描くアニメ・玩具シリーズ。 ”新幹線×ロボット” という夢の組み合わせが多くの子どもたちを魅了し、さらに『エヴァンゲリオン』シリーズとのコラボストーリーを実現するなど、子どもだけでなく大人まで夢中になる人気コンテンツとなっている。
『特別ダイヤ版』は、TVアニメ第1期の池添隆博監督が自ら、第1期のシーンから選定し、特別に再編集している。大人気の変形シーン、迫力のバトルシーン、感動の名シーンなど、当時アニメを見ていた方はもちろん、はじめて見る方も楽しめる内容となっている。また、テレビ放送後はタカラトミー公式YouTube チャンネル「タカラトミーチャンネル」にて配信する。
玩具シリーズでは、今回のTV アニメ放送にあわせ、第1期のシンカリオンが新モデルとして進化して再登場する。
アニメの変形シーンをイメージした新たな変形機構と、TVアニメ第1期放送当時（2018年）に発売したDXSシリーズに比べて股関節・腰・手首など可動箇所が増えたことで、より細かなアクションが可能になっている。第1弾として「SGX01 シンカリオン E5はやぶさ」「SGX02 シンカリオン E6こまち」「SGX03 シンカリオン E7かがやき」を含む5商品を発売。シンカリオン2機を合体させる「リンク合体」機構を搭載しており、アニメの合体シーンを再現して遊ぶこともできる。今後も、アニメの展開にあわせて新商品が順次発売されるとのこと。
特別ダイヤ版のシンカリオン、アニメにも玩具にも乞うご期待！
（C） ＴＯＭＹ （C）プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所
（C） ＴＯＭＹ （C）プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS