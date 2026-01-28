日テレ出身者はフリーで苦戦？日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が3月末で同局を退社すると報じられた。フリーの宮根誠司アナ（62）、羽鳥慎一アナ（54）らを擁する芸能事務所「テイクオフ」に所属し、フリーとして活動するという。【写真を見る】日テレからフリーへ転身したアナウンサーたち岩田アナは14歳の時に大手芸能事務所「スターダストプロモーション」に所属し、「岡崎歩美」の芸名で芸能活動をスタートした