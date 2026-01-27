ソフトバンクの携帯電サービスでプロキシサーバーの不具合が発生！ソフトバンクは27日、携帯電話サービス「SoftBank」およびY!mobile」、「LINEMO」におけるオンラインサポート「My SoftBank」に携帯電話回線で本人確認を行う回線認証においてログインした際にプロキシーサーバーの不具合によって他人の情報が表示されるという事象が発生したとお知らせしています。またメッセージングサービスにおいてSoftBankの「S!メール（MMS）