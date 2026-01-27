オンラインサポート「My SoftBank」で他人の情報が表示されたり、他人宛てのメールを受信するなどの不具合！Y!mobileやLINEMOも対象
|ソフトバンクの携帯電サービスでプロキシサーバーの不具合が発生！
ソフトバンクは27日、携帯電話サービス「SoftBank」およびY!mobile」、「LINEMO」におけるオンラインサポート「My SoftBank」に携帯電話回線で本人確認を行う回線認証においてログインした際にプロキシーサーバーの不具合によって他人の情報が表示されるという事象が発生したとお知らせしています。またメッセージングサービスにおいてSoftBankの「S!メール（MMS）」やY!mobileのMMSで送信元が他人のものに入れ替わるなどの事象が発生したことなどが判明したとのこと。
各事象ごとの影響件数は他人の情報（氏名、住所、生年月日、電話番号、契約内容、請求金額など）が表示される事象が2019件、MMSの送信においてメールの本文はそのままで送信元のメールアドレスや携帯電話番号が他人のものに入れ替わる事象が2209件、MMS（Androidのみ）の受信において他人宛てのメールを受信する事象が1906件、「＋メッセージ」において初期設定時およびアカウント情報の更新時に他人のアカウントになってメッセージの送受信などが可能な状態になる事象が2241件とのこと。
なお、今回の事象が発生した原因は同社のプロキシーサーバーのソフトウェアの不具合によるものと判明しており、外部からのサイバー攻撃などではないとし、同社では利用者に迷惑と心配をかけたことを深く謝罪し、監督官庁にこれらの事象の発生を報告するとともに影響があった利用者に対して順次個別に連絡して状況を説明していくということです。またこのような重大な事象を引き起こしたことを厳粛に受け止め、当該システムの再点検をして再発防止を徹底するとともに利用者が安心して使えるように取り組んでいくとしています。
ソフトバンクでは同社の携帯電話サービスを契約した携帯電話回線で本人確認を行う回線認証においてMy SoftBankにログインした際に他人の情報が表示されるという事象などが発生していました。問題が発生していた期間は2026年1月13日9時47分から1月17日2時22分までで、問題となる事象は主に以下の4つとなっており、原因はプロキシーサーバーのソフトウェアの不具合によるものと判明しています。
＜発生事象＞
（1）My SoftBankで契約内容や請求情報を照会した際に、他人の情報（氏名、住所、生年月日、電話番号、契約内容、請求金額など）が表示される。その他、回線認証を利用する弊社および他社のサービスにおいて、異なる携帯電話番号で認証が行われる
（2）SoftBankのS!メール（MMS）およびY!mobileのMMSの送信においてメールの本文はそのままで送信元のメールアドレスや携帯電話番号が他人のものに入れ替わる
（3）SoftBankのS!メール（MMS）およびY!mobileのMMSの受信において他人宛てのメールを受信する（Androidのみ）
（4）＋メッセージにおいて初期設定時およびアカウント情報の更新時に他人のアカウントになってメッセージの送受信などが可能な状態になる
同社では2026年1月13日に同社の携帯電話サービスを契約している携帯電話回線でアクセスすることによって本人確認を行う回線認証を利用し、My SoftBankにログインした利用者から他人のものと見られる情報が表示されたという申告があり、調査の結果、2025年9月25日（木）に導入したプロキシーサーバーのソフトウェアの不具合によって一部の利用者が一時的に他の利用者として取り扱われてしまう可能性がある状態になっており、さらに2026年1月13日に実施したネットワーク設備の設定変更で発生頻度が高まっていたことが1月19日に判明したとのこと。
不具合の原因となったプロキシーサーバーに対するソフトウェアの修正を完了しており、現在は正常にシステムが稼働していることを確認していますが、今回の事象の発生を踏まえて以下の再発防止策を実施するということです。また今回発生した事象に関する専用の問い合わせ窓口を設置し、これらの事象に心当たりがある場合はこの専用の問い合わせ窓口に問い合わせするように案内されています。
＜再発防止策＞
（A）データ内容（要求データと応答データ）の整合性を確認する検証の強化
（B）ソフトウエアの不具合の早期検知に向けた監視項目およびアラート条件の見直し
＜専用の問い合わせ窓口＞
電話番号：0800-111-7378（通話料無料）
受付時間：10〜19時
記事執筆：memn0ck
