オンラインサポート「My SoftBank」で他人の情報が表示されたり、他人宛てのメールを受信するなどの不具合！Y!mobileやLINEMOも対象

