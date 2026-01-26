サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ み〜つけた！ミニスクエアケースキーホルダー」が、2026年1月中旬より全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売中だ。＞＞＞ミニスクエアケースキーホルダーをチェック！（写真11点）サンリオキャラクターズをデザインした、手のひらサイズのスクエアポーチが登場。ポーチの外側は服や本で顔を隠したキャラクターや、トレードマークのアイ