【サンリオキャラクターズ】懐かしいデザインのチャーム付きスクエアケースが登場！
サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ み〜つけた！ミニスクエアケースキーホルダー」が、2026年1月中旬より全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売中だ。
サンリオキャラクターズをデザインした、手のひらサイズのスクエアポーチが登場。
ポーチの外側は服や本で顔を隠したキャラクターや、トレードマークのアイコンを散りばめたデザイン。内側にはフェイスアイコンをデザインし、隠れていたキャラクターを見つけたような気持ちになれるデザインから、遊び心を感じられる。
ラインナップは、ハローキティ、バッドばつ丸、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、ポムポムプリンの全5種。
各キャラクターで異なる色のチャーム付きで、バッグやポーチに付けてコインやあめを入れて持ち運ぶのにおすすめのアイテム。複数持ちで使い分けてお楽しみを。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250
