『ONEPIECE』に登場するスリラーバークの紅一点・ペローナをイメージしてデザインされた、キュートなティーセットが新登場！☆ペローナをイメージしたティーセット（写真5点）＞＞＞『ONE PIECE』は尾田栄一郎による人気漫画作品。『週刊少年ジャンプ』1997年7月22日発売の34号より連載を開始し、2022年7月に連載25周年を迎える。コミックス1巻は1997年12月24日に発売され、2010年3月4日に発売されたコミックス57巻の初版発行部数3