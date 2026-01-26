【ONEPIECE】ペローナといっしょにティータイムを♪ 素敵なティーセットが新登場
『ONEPIECE』に登場するスリラーバークの紅一点・ペローナをイメージしてデザインされた、キュートなティーセットが新登場！
『ONE PIECE』は尾田栄一郎による人気漫画作品。『週刊少年ジャンプ』1997年7月22日発売の34号より連載を開始し、2022年7月に連載25周年を迎える。コミックス1巻は1997年12月24日に発売され、2010年3月4日に発売されたコミックス57巻の初版発行部数300万部が日本出版史上最高初版発行部数を記録し、現在まで初版300万部を維持。 2012年8月3日発売の 67巻が自己記録を更新する初版405万部で刊行される。コミックスの全世界での累計発行部数は、2022年8月4日時点で5億1000万部を突破（日本国内の累計発行部数は4億1000万部以上。海外では60の国と地域で流通し、累計発行部数は1億部以上）。テレビアニメは1999年より、フジテレビ系列で放送を開始し、 2024年に25周年を迎え、半年の充電期間を経た2025年4月よりエッグヘッド編を放送中。2023年8月より配信し大好評を博したNetflix世界独占配信の実写ドラマ版『ONE PIECE』は、シーズン2の配信日が決定、シーズン3の制作決定も発表されるなど話題となっている。
そんな『ONE PIECE』作中のスリラーバーク編に登場する、ゴスロリスタイルが印象的な「ペローナ」をイメージしたティーセットが、「ONE PIECE 麦わらストアオンライン」に新登場！
優雅なティータイムにぴったりなアイテムをご紹介しよう。
リリースされるのはペローナデザインの「カップ＆ソーサー」と「ティーポット」の2アイテム。
どのアイテムもゴスロリファッションのペローナらしいバラなどのモチーフがちりばめられており、フチのゴールドのラインがエレガントさを演出。
ペローナのシルエットがワンポイントにあしらわれているほか、彼女の能力「ホロホロの実」で生み出す「霊体（ホロウ）」のアイコンがキュートにデザインされているのにもご注目！
「ONE PIECE 麦わらストアオンライン」にて、2026年1月23日（金）13：00〜2月23日（月）23:59の期間で予約受け付け中！ 麦わらストア店頭販売は2026年6月を予定している。
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
