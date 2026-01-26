アニメ『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフ作品『野原ひろし 昼メシの流儀』のDVDがリリースされる。本作は、大人気漫画『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフ作品で、累計発行部数（紙／電子）80万部を突破したメシ漫画『野原ひろし 昼メシの流儀』（キャラクター原作：臼井儀人（らくだ社）・漫画：塚原洋一／双葉社）のTVアニメ化作品。2025年10月〜12月までBS朝日にて放送され好評を博し、アニメーション制作はアニメ「