25日夜、高知県内を走る特急列車内に突然、男の怒声が響いた。「殺すぞ」。乗客の誰かが叫んだ。「ナイフを持ってる！」。列車内は騒然とし、逃げ惑い転倒する人も。車掌1人が切り付けられ軽傷を負った。列車はJR岡山駅を同日午後8時5分に出発。終点の高知駅に到着するのは10時47分の予定だった。異変が起きたのは10時ごろ。複数の乗客によると、男はサングラス姿で車内通路をふらふらと何度も往復。座っている乗客の顔を次々