関東新学生野球リーグ1部の上武大が25日、群馬県伊勢崎市内の練習場で20歳を迎えた部員を祝福する「成人ノック」を実施した。廃棄予定のユニホームや使い古した用具を使用して泥だらけになってボールを追い、大人としての覚悟や人々への感謝を再確認する伝統行事。この春から3年になる来秋ドラフト候補の・菰田朝陽外野手（拓大紅陵）は「寒さと風でキツかったんですけど、凄く楽しかった」と笑顔で振り返った。弟である山梨