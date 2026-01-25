タレントのベッキー（41）が、24日放送のTOKYO FM「川島明そもそもの話」に出演。一時休業した時期の過ごし方を明かした。MCの麒麟の川島明（46）はベッキーがレギュラー番組13本、CM14本と絶好調だったことをふまえ、活動休止していた期間について「そのときってどう過ごしてたんかなっていう」と質問した。ベッキーは「過ごし方としては、何もやることがないので家の掃除から始まったりとか。何だろう…、ウグイス鳴いた回数数え