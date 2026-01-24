２３日のＴＢＳ「ｎｅｗｓ２３」に、元Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥのドラマー、山中綾華さん（３０）が登場した。２０２１年にミセスを脱退した後も「ライフワーク」と位置づけてプロのドラマーとして活動する一方で、生計を立てるための「ライスワーク」として、スーツ姿で社会保険労務士として働いている様子が紹介された。番組では、バンドを離れて２年で合格率６％の国家資格に合格し、昨年に社労士登録されたと紹介