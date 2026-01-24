東京・JR新宿駅前で開かれた高市首相による衆院解散に抗議する集会。社民党の福島党首（左）も参加した＝24日午後高市早苗首相による衆院解散に抗議する集会が24日、東京・JR新宿駅前で開かれた。市民団体のメンバーらが集まり「暮らしそっちのけ」「真冬の選挙は弱者には厳しい」などと抗議の声を上げた。解散により2026年度予算の成立が遅れる可能性が指摘されている。寒空の下、50人ほどが集まった。物価高が生活に大きく