育児支援サイトを運営するベビーカレンダー（東京都渋谷区）が、2025年「12月生まれベビーの名付けトレンド」を発表しました。今回は「男の子の名前」ランキングを紹介します。【1〜9位】「男の子の名前」ランキングTOP9を全部見る！女の子ランキングも画像でチェック！調査は2025年12月1日から同月25日、同社のサービスを利用した「2025年12月生まれ」の子どもを対象に実施。調査人数は7062人（男の子3560人、女の子3502人