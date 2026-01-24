韓国でいわゆる「車両の急発進」によって事故が起きたという主張が後を絶たないなか、昨年1年間に国内で発生した急発進疑いの交通事故のうち、過半数以上が「ペダルの踏み間違い」によるものだったという統計が公開された。【画像】韓国のマラソン大会で選手が乗用車に追突され重傷…決定的瞬間韓国交通安全公団自動車安全研究院によると、昨年、報道で伝えられた急発進の原因が疑われる事故149件のうち、警察の調査や国立科学捜査