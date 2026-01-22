冬の寒い夜に寝ようとしてもすぐに寝られなかったり、寝てもすぐに目が覚めてしまったりすることはありませんか。SNS上では「布団に入ってもなかなか眠れない」「寒すぎて目が覚める」など、悩みの声が多く上がっています。【豆知識】「えっ…」これが冬に眠れないときにすべき6つの“対策”です冬に快適に眠るためにはどうしたらよいでしょうか。冬に寝てもすぐに目が覚める原因や快適に眠るコツ、就寝前のNG行為などについ