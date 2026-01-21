チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節が20日に行われ、トッテナム・ホットスパー（イングランド）とドルトムント（ドイツ）が対戦した。現在、トッテナム・ホットスパーは国内では不安定な戦いが続いているが、ここまでのCL・リーグフェーズでは3勝2分1敗と安定して勝ち点を積み上げてきた。今節は、同じ成績を残すドルトムントをホームに迎えた。試合は序盤の14分に動く。トッテナム・ホットスパーが左コーナー