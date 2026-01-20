定時帰りを目指して仕事を終わらせた瞬間、上司からかけられたまさかの一言に顔が引きつる…。【漫画】本編を読む妊娠をきっかけに育児や日常をテーマにした漫画を描くしゃけなかほいさん(@syake8989)。今回紹介するのは、実体験をもとに描かれたエッセイ漫画「面接で騙されてブラック企業に入社しました 出勤簿編(1)〜(3)」だ。入社初日から違和感全開の職場で、しゃけなかほいさんを待ち受けていたのは、時代遅れの紙の出勤簿と