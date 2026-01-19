長年愛され続けるロッテの「雪見だいふく」が、ガストと夢のコラボレーション♡2026年1月22日(木)から期間限定で、旬の国産いちごと組み合わせた特別スイーツが登場します。見た目の可愛さはもちろん、味わいのバリエーションも豊富で、シェアにも自分へのご褒美にもぴったり。この冬だけの“ひんやり×甘酸っぱい”幸せを、ガストで満喫してみてはいかがでしょうか。 雪見だいふく×いちごの贅沢パフェ