ガスト×雪見だいふく夢コラボ♡冬限定いちごスイーツ集合

長年愛され続けるロッテの「雪見だいふく」が、ガストと夢のコラボレーション♡2026年1月22日(木)から期間限定で、旬の国産いちごと組み合わせた特別スイーツが登場します。見た目の可愛さはもちろん、味わいのバリエーションも豊富で、シェアにも自分へのご褒美にもぴったり。この冬だけの“ひんやり×甘酸っぱい”幸せを、ガストで満喫してみてはいかがでしょうか。

雪見だいふく×いちごの贅沢パフェ



注目は、高さ約25㎝の「いちごと雪見だいふくのパフェ」。価格は908円(税込999円)です。

ミニ雪見だいふくを2個使用し、国産いちごやいちごソース、紅茶風味パイ、マスカルポーネクリームなどを重ねた華やかな一品。

サクサク、なめらか、ひんやりが層になり、最後のひと口まで飽きずに楽しめます。甘酸っぱいいちごとコクのあるバニラアイスの相性は格別です。

不二家のハートクッキー新作が登場♡ギフトにも嬉しいチョコアーモンド

多彩に楽しむコラボスイーツ4種



パフェ以外にも魅力的なコラボスイーツが勢ぞろい。「いちごと雪見だいふくのプリンサンデー」は635円(税込699円)。

自家製プリンといちごゼリー、ミニ雪見だいふくを組み合わせた、どこか懐かしい味わいです。

「あったかひんやり！いちごと雪見だいふくとりんごパイ」は726円(税込799円)。焼きたてりんごパイと冷たい雪見だいふくの温冷コントラストが楽しめます。

「雪見フルーツだいふく」は454円(税込499円)。ミニ雪見だいふくとあんこに、マンゴー、いちご、キウイを添えた可愛らしい一皿です。

※商品はミニ雪見だいふくを使用しております

追い雪見と“大”福くじで運試し



全スイーツ共通で楽しめるのが、「追い雪見(※)」。ミニ雪見だいふくを1個50円で追加でき、自分好みの“雪見タワー”にアレンジ可能です。

また、スイーツに刺さったコラボ旗には、今年の運勢を占う『“大”福くじ』付き。

大福吉・幸福吉・満福吉の全3種のうち、どれが出るかはお楽しみ。※商品はミニ雪見だいふくを使用しております

※商品はミニ雪見だいふくを使用しております

冬だけの甘いご褒美タイム♡



ガストと雪見だいふくが届ける、この冬限定のコラボスイーツ。旬のいちごと組み合わさった多彩なメニューは、気分やシーンに合わせて選べるのも魅力です。

追い雪見でボリュームアップしたり、“大”福くじで運試しをしたりと、楽しみ方は無限大。寒い季節だからこそ味わいたい、ひんやり甘い幸せをぜひ体験してみてください♪