17日未明、岐阜県関市で住宅が燃える火事があり、2人が死亡しました。この家に住む13歳の男子中学生と11歳の女子児童と連絡が取れておらず、警察が遺体の身元を調べています。 17日午前2時ごろ、関市下之保の住宅で「1階から出火して2階に煙が充満している」と住人の女性から119番通報がありました。 火は約2時間後に消し止められましたが、木造2階建て住宅約78平方メートルが燃えました。 この火事で2人が病院