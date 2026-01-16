リンクス（東京都港区）が、既婚女性を対象とした「夫との離婚」に関する調査を実施。その結果を発表しました。【画像】え、エグっ…！こちらが「夫と離婚したい」女性たちの経済事情、リアルな図解です！（5枚）「離婚したい」理由に経済事情は関係する？調査は2025年5月2日、全国の20〜59歳の既婚女性を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人から有効回答を得ています。まず、全回答者に「現在、夫と離婚した