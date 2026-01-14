£±£´Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ê¥³¥ó¥é¥Á¥ã¥·¥Þ¸©¤Î»ö¸Î¸½¾ì¡£¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ð¥ó¥³¥¯1·î14Æü¡Û¥¿¥¤ÅìËÌÉô¥Ê¥³¥ó¥é¥Á¥ã¥·¥Þ¸©¤Ç14Æü¸áÁ°¡¢¹â²ÍÀþÏ©¤ò·úÀßÃæ¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Íî²¼¤·¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡£Îó¼Ö¤ÏÃ¦Àþ¤·¤¿¸å¤Ë²ÐºÒ¤âµ¯¤­¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë30¿Í¤¬»àË´¡¢60¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤¿¡££±£´Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ê¥³¥ó¥é¥Á¥ã¥·¥Þ¸©¤Î»ö¸Î¸½¾ì¡£¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë£±£´Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ê¥³¥ó