・ラクオリアが急伸、米ＦＤＡへの胃食道逆流症向け「テゴプラザン」の販売承認申請を材料視 ・４℃ホールデが１０日続伸、ブランド事業好調で第３四半期は大幅増収増益 ・稀元素がＳ高カイ気配で短期２倍化、東洋エンジやアサカ理研などレアアース関連株の異色人気続く ・アドテストが売買代金首位で大幅高、日経平均連動で半導体主力株が軒並み急動意 ・乃村工芸社が急反発し６年ぶり高値圏に浮上、２６年２月期