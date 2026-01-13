・ラクオリアが急伸、米ＦＤＡへの胃食道逆流症向け「テゴプラザン」の販売承認申請を材料視

・４℃ホールデが１０日続伸、ブランド事業好調で第３四半期は大幅増収増益

・稀元素がＳ高カイ気配で短期２倍化、東洋エンジやアサカ理研などレアアース関連株の異色人気続く

・アドテストが売買代金首位で大幅高、日経平均連動で半導体主力株が軒並み急動意

・乃村工芸社が急反発し６年ぶり高値圏に浮上、２６年２月期業績・配当予想を上方修正

・不動テトラはマド開け急上昇で新高値が視界、４～９月期営業５．４倍化で投資マネー誘引

・バリュエンスがカイ気配で一気に浮上、今８月期収益及び配当予想の大幅増額を好感

・トヨタなど自動車株が買い優勢、解散総選挙をにらんだ円安が追い風材料に

・岡本硝子はカイ気配スタート、「江戸っ子１号」が南鳥島沖のレアアース泥採泥試験に採用

・イムラやムサシがカイ気配切り上げ、衆院解散・総選挙検討報道で物色人気化



