松屋銀座（東京都中央区）が1月9日、バレンタインチョコレートに関するアンケート調査の結果を発表しました。【画像】え、30万円ってマジで…？こちらが「自分チョコ」のすんごい予算です！！調査は2025年12月11〜15日、松屋銀座メールマガジン会員約4万8000人を対象に、インターネットリサーチで実施。17〜84歳（平均年齢54.9歳）の1328人から有効回答を得ています。「バレンタインチョコは誰のために買う予定ですか？」と