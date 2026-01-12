松屋銀座（東京都中央区）が1月9日、バレンタインチョコレートに関するアンケート調査の結果を発表しました。

【画像】え、30万円ってマジで…？ こちらが「自分チョコ」のすんごい予算です！！

調査は2025年12月11〜15日、松屋銀座メールマガジン会員約4万8000人を対象に、インターネットリサーチで実施。17〜84歳（平均年齢54.9歳）の1328人から有効回答を得ています。

「バレンタインチョコは誰のために買う予定ですか？」という質問をしたところ、「自分」が65％で、「恋人・配偶者・パートナーなどの本命」（53.7％）、「友達」（28.5％）、「会社関係などの義理」（20.1％）を超えて最多となりました。

また、「バレンタインの予算」についての質問では、「自分」の平均額が「10662円」で、「本命」の「5573円」に2倍近い差をつけています。1万円を超える「自分」への予算は、同社での調査では過去最高額とのことです。

「バレンタインチョコの予算について昨年と比較すると？」を聞くと、「自分」については「増やす、増えそう」と「減らす、減りそう」が共に14.9％、「本命」については「増やす、増えそう」が13.4％、「減らす、減りそう」が5.8％。一方、「義理」に対しては「増やす、増えそう」が9.4％、「減らす、減りそう」が16.4％という結果になりました。同社は「義理チョコ」について「縮小傾向にあることがうかがえる」と分析しています。

さらに、「バレンタインの楽しみは何ですか？」という質問では、「自分へのご褒美として購入すること」が58.2％で、「贈った相手が喜んでくれること」（49.9％）、「相手を思ってチョコを選ぶ時間」（42.4％）、「大切な人に気持ちを伝えること」（21.8％）を上回っています。この結果について同社は「バレンタイン商戦が、従来の『贈り物』というイメージから、『自分が楽しむイベント』へと大きくシフトしていることがうかがえる」とコメントしています。