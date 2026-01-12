駅で目をつけて尾行「女子高生の柔らかい体の感触を味わいたかった」そんな供述をした容疑者は、一見、真面目な好青年に見える21歳の男だった。帰宅途中の女子高生にわいせつな行為をした不同意わいせつの疑いで、警視庁は埼玉県川口市の会社員・保里千春容疑者（21）を逮捕した。保里容疑者は１月８日の朝に送検されている。「’25年11月20日午後１時ごろに東京・江東区内のマンション敷地内で、下校中の女子高生に後ろから抱きつ