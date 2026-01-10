横浜F・マリノスは10日、2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」で着用するユニフォームを発表した。フィールドプレーヤー1stは青、2ndは白をベースとし、いずれもトップパートナー契約を結ぶ日産自動車株式会社のロゴがシャツ中央に大きく描かれている。公式サイトによると、1stのコンセプトは「BELIEF IS ENGINE - 信念は原動力」。クラブは「苦しいシーズンを戦い抜き、互いに支え、乗り越えてきた横浜F・マ