都道府県対抗全国女子駅伝（11日、たけびしスタジアム京都発着）の開会式が10日、京都市内であり、1万メートルで日本歴代3位の記録を持つ不破聖衣来（22＝三井住友海上）は群馬の1区を走ることが決まった。「京都はすごくいい思い出があるので、久しぶりに走れるのを楽しみにしている」4年前の衝撃は、今も忘れていない。4区4キロを任され、13人抜きのサプライズ走。12分29秒の区間記録を樹立し、全国のファンに、その名前を