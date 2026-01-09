ローソンは、2026年1月13日(火)より東北地区限定で、地元産牛乳を使用したベーカリー商品を発売します。青森県で親しまれている「萩原牛乳」を使用した、白くふんわりとしたコッペパン。 ローソン「ご当地！東北 うまいもん祭」牛乳仕込みの白いコッペパン  発売日：2026年1月13日(火)税込価格：194円販売エリア：東北地区のローソン店舗 青森県内の学校給食などで昔から地元の人々に慕われている「萩原牛乳」