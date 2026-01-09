【その他の画像・動画等を元記事で観る】 歌手デビュー40周年を迎える今井美樹が、約8年ぶりとなる通算21枚目のオリジナルアルバム『smile』を2月11日にリリース。本作に収録される10曲と参加ミュージシャンの情報が公開された。 ■アルバムトータルプロデュースは今井美樹と布袋寅泰 アルバムのトータルプロデュースは今井美樹と布袋寅泰。ソングライターやアレンジャー