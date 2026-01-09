今井美樹に、さだまさしが初の楽曲提供！ニューアルバム『smile』収録曲＆参加ミュージシャン公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

歌手デビュー40周年を迎える今井美樹が、約8年ぶりとなる通算21枚目のオリジナルアルバム『smile』を2月11日にリリース。本作に収録される10曲と参加ミュージシャンの情報が公開された。

■アルバムトータルプロデュースは今井美樹と布袋寅泰

アルバムのトータルプロデュースは今井美樹と布袋寅泰。ソングライターやアレンジャーは、岩里祐穂、川江美奈子、諸見里修、カワノミチオ、河野圭、佐藤準、梅堀淳、倉田信雄の他、さだまさしが初めて今井美樹に楽曲を提供。それぞれの楽曲に参加したミュージシャンにも注目だ。

初回限定盤Aには、2023年に開催された全国12公演のホールツアー『今井美樹 CONCERT TOUR 2023 “Our Songs!!”』から、2023年12月1日のTACHIKAWA STAGE GARDEN（東京）のライブ映像を全曲収録。

初回限定盤Bには、2024年に開催された全国22公演のホールツアー『今井美樹 CONCERT TOUR 2024 “Our Songs!!”』から2024年11月3日のBunkamuraオーチャードホール（東京）のライブ映像を全曲収録される。

また、全形態の初回生産分限定の封入特典として、5月から始まる全国ホールツアーのファンクラブ先行に次ぐプレミアム・リザーブチケット先行抽選受付や、サイン入りポスターが100名に当たるシリアルナンバーが封入。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2026.02.11 ON SALE

ALBUM『smile』

＜CD収録曲、クレジット＞

01. Because of you

作詞：岩里祐穂

作曲：布袋寅泰

編曲：梅掘 淳, 佐藤 準

Drums：山木秀夫

Bass：なかむらしょーこ

Guitar & Chorus：布袋寅泰

Keyboard：佐藤 準

Chorus：今井美樹

Programming：梅掘 淳, 山崎哲雄

02. 青空とオスカー・ピーターソン

作詞：岩里祐穂

作曲：布袋寅泰

編曲：河野 圭

Drums：石若 駿

Bass：なかむらしょーこ

Guitar：真壁陽平

Chorus : 布袋寅泰, 今井美樹

Keyboard & Programming：河野 圭

Strings：吉田篤貴Emo strings

1st Violin：吉田篤貴, 金子由衣, 沖増菜摘

2nd Violin：伊藤彩, 三國茉莉, 廣田碧

Viola：三品芽生, 世川すみれ

Cello：内田麒麟

03. One more smile

作詞：岩里祐穂

作曲：布袋寅泰

編曲：佐藤 準

Drums：山木秀夫

Bass：高水健司

Electric Guitar：今 剛

Acoustic Guitar：古川昌義

Keyboard：中西康晴

Piano：佐藤 準

Flugelhorn：鈴木正則

Chorus：優河, 布袋寅泰

Programming：村原康介

04. 私のアリア

作詞：布袋寅泰

作曲・編曲：諸見里 修

Drums：荒山 諒

Wood Bass：勝矢 匠

Guitar & Mandolin：内田康平

Piano & Programming：諸見里 修

1st Violin：島内晶子

2nd Violin：島田光理

Viola：世川すみれ

Cello：稲本有紗

Oboe：荒木奏美

French Horn：上間善之

05. 美しい場所 ～Final Destination～

作詞・作曲：さだまさし

編曲：倉田信雄

Drums：古田たかし

Bass：根岸孝旨

Guitar：黒田晃年

Piano：倉田信雄

Violin & Chorus：さだまさし

Guitar & Chorus：布袋寅泰

Strings：JOEストリングス

1st Violin：加藤JOE, 押鐘貴之, 岡部憲, 藤堂昌彦, 牛山玲名, 長崎真音

2nd Violin：加藤亜紀子, 伊能修, 藤家泉子, 松本亜土, 福井啓太, 杉山由紀

Viola：榎戸崇浩, 古川原裕仁, 渡部安見子, 桑田穣

Cello：岩永知樹, 木村隆哉

さだまさし by the courtesy of Victor Entertainment, Inc.

06. Silent Dancer

作詞・作曲・編曲：布袋寅泰

Drums：山木秀夫

Bass：なかむらしょーこ

Guitar, Piano, Chorus & Whistle：布袋寅泰

Chorus：今井美樹

Programming：岸 利至

07. あの頃の自分

作詞・作曲：布袋寅泰

編曲：佐藤 準

Drums：山木秀夫

Bass：高水健司

Guitar：今 剛

Keyboard：中西康晴

Programming：村原康介

Strings：クラッシャー木村ストリングス

1st Violin：クラッシャー木村, 西野絢賀

2nd Violin：石亀協子, 矢野小百合

Viola：三木章子

Cello：結城貴弘

08. ワンマイル

作詞・作曲：川江美奈子

編曲：河野 圭

Drums & Percussion：朝倉真司

Bass：越智俊介

Guitar：真壁陽平

Keyboard & Programming：河野 圭

Chorus arrangement & Chorus：川江美奈子

Tenor Saxophone：副田整歩

Flugelhorn：吉澤達彦

Trombone：石川智久

09. VOICE

作詞：岩里祐穂

作曲：カワノミチオ

編曲：河野 圭, 布袋寅泰

Drums：朝倉真司

Bass：越智俊介

Guitar, Mandolin：真壁陽平

Electric Guitar：布袋寅泰

Piano & Organ : 河野 圭

Chorus：優河

10. Life is a journey

作詞・作曲：川江美奈子

編曲：河野 圭

Drums：鶴谷智生

Bass：なかむらしょーこ

Guitar：黒田晃年

Piano：河野 圭

Strings：吉田篤貴Emo strings

1st Violin：吉田篤貴, 梶谷裕子, 沖増菜摘

2nd Violin：山本大将, 三國茉莉, 廣田 碧

Viola：大嶋世菜, 世川すみれ

Cello：内田麒麟

