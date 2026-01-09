1月13日からファミリーマートでは、アニメ3期『死滅回游 前編』の放送開始に合わせて『呪術廻戦コラボレーションキャンペーンが開始します。どんなアイテムが登場するのか!? 早速ご紹介します。呪術廻戦×ファミマ「ファミマの総則(ルール)」○ちびキャライラストが描かれた"キャラもっち"はシール付き期間中登場するオリジナル商品は2種類。まずは「呪術廻戦 キャラもっち」です。「キャラもっち」はもちもち食感の生地にカスタ