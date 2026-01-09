米国アトランタ国際空港に着陸した旅客機の車輪8個が同時にパンクするという事故が発生した。航空機には乗客乗員221人が乗っていたが、幸いなことに人命被害はなかった。7日（現地時間）、フォックスニュースや英日刊紙インディペンデントなどによると、南米のラタム航空（LATAM Airlines）所属2482便（ボーイング767機種）は、前日にペルー・リマを出発し約7時間の飛行を経て、米国ジョージア州のハーツフィールド・ジャクソン・