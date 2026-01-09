複数の県職員にセクハラメッセージを送ったとして、昨年12月に辞職した福井県の杉本達治前知事。今年1月7日、職員への聞き取りを行った特別調査委員が報告書を公表し、その内容を受けてネット上には「組織事態が腐ってる」といった批判が飛び交っている。【全文公開】絵文字満載！杉本前知事がオジサン構文で送ったセクハラメッセージ福井県庁の「組織風土」も問題に発端は昨年4月、杉本氏からセクハラを受けたという通報が外