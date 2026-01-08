栃木県立高校の男子生徒が別の男子生徒に暴行を加える動画がＳＮＳで拡散されている問題で、県教育委員会は７日、記者会見を開き、生徒らへの誹謗（ひぼう）中傷を行わないよう呼びかけた。県教委によると、動画は昨年１２月１９日、同校の男子トイレで撮影された。１月４日、ＳＮＳで動画が拡散し、同日中に県教委と学校は把握し、５日には、生徒らに聞き取りを始めたという。加害者とみられる生徒は暴行事実を認め、県警が暴