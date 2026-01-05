栃木県警本部栃木県の県立高で、男子生徒が別の男子生徒に対し殴る・蹴るといった暴行を加えているとみられる動画が交流サイト（SNS）上に投稿され、栃木県警は5日、暴行容疑で捜査を始めたと明らかにした。写っていた加害生徒から既に事情を聴いており、事実を認め「大変申し訳ないことをした」と話したという。動画は、被害者が複数人に取り囲まれ、一方的に暴力を振るわれる内容。県警によると、動画を見た人から4日、情報