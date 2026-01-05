ジュピターコーヒー（株）（文京区）は1月5日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し同日、監督命令を受けた。申請代理人は築留康夫弁護士（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、千代田区大手町1−1−2）。監督委員には川瀬庸爾弁護士（濱田法律事務所、千代田区内幸町2−2−2）が選任された。負債総額は債権者約３２０人に対して約６０億円。コーヒー豆を中心に菓子類、乾物などの小売店「Ｊｕｐｉｔｅｒ（ジュピター）」