チャンネル登録者数166万人超えの人気ユーチューバー・ゆゆうた（37）が4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。違法アダルトサイトを視聴していたと認め、謝罪した。ゆゆうたは「この度、度重なる違法アダルトサイトの視聴及び、YouTube動画のダウンロードを行ってしまいました」とし「本当に申し訳ありませんでした」と謝罪した。ゆゆうたは配信中に自身の検索履歴を公開していたが、その内容を問題視する声が一部で上