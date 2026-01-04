◇WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム（2026年1月4日東京ドーム）新日本プロレスは4日、「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」を開催。メインイベントで“逸材”棚橋弘至が現役ラストマッチでAEWのオカダ・カズチカと対戦。試合後の引退セレモニーには内藤哲也がサプライズ登場した。“制御不能の男”が“逸材”の最後に駆けつけた。33分の死闘の末にラストマッチで敗れた棚橋。オカダは「ありがとうございました」と一礼