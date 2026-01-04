結婚相手紹介サービス事業を展開する株式会社オーネットは４日、２０２６年に成人式を迎える新成人２７４人（男性１５７人、女性１１７人＝２００５年４月２日〜２００６年４月１日生まれ）を対象に実施した「恋愛・結婚に関する意識調査」の結果を公開。恋愛や結婚への意識は、過去最低だった昨年から復調傾向にあり、「交際を積極的にしたい」は過去１０年で最高水準に達したことが分かった。同社の主な分析は以下の通り。【恋