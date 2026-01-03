◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）７年ぶりのシード権を目指す中央学院大は、三角洸太（４年）が粘りの走りで順位を死守して平塚中継所を通過した。９位の日大とは１分４１秒差。中央学院大は往路を１１位でゴール。１０位と１２秒差で復路をスタートすると、６区の小松裕大朗（４年）が５８分５５秒の走りで