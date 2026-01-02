花のエッセンスで肌と心を満たしてきたFEMMUEから、待望のカラーメイクが誕生しました。スキンケアブランドならではの哲学をそのままに、彩りとケアを同時に叶える初のリップスティックが登場。唇に触れた瞬間から感じる心地よさと、自然なのに印象的な発色は、日常のメイク時間を特別なひとときへ導きます。塗るたびに気持ちまで高まる、新しい美しさの体験を♡ 花由来ケアで満たす唇 価格：3,410円（税込） FEMMUE