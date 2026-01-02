第102回箱根駅伝第102回箱根駅伝は2日、往路が行われた。関東学生連合はオープン参加での出場。4区に起用されたランナーの学歴にネット上の視聴者から視線が集中した。関東学生連合は、予選会敗退校の有力選手で構成。当日のエントリー変更で4区には東京大大学院修士課程2年の本多健亮が入った。本多は麻布高を経て、東大理科一類に現役合格。工学部物理工学科を卒業後、大学院では工学系研究科物理工学専攻している。研究テ