「英語禁止ボウリング」に参戦した江頭2:50が、笑福亭鶴瓶の頭をはたくという大暴走を起こし、スタジオは騒然となった。【映像】江頭2:50の“大暴走”ご褒美シーン正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。長年視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」が、今年も開催された。ナイナイチームの第9フ