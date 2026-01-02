「英語禁止ボウリング」に参戦した江頭2:50が、笑福亭鶴瓶の頭をはたくという大暴走を起こし、スタジオは騒然となった。

【映像】江頭2:50の“大暴走”ご褒美シーン

正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。長年視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」が、今年も開催された。

ナイナイチームの第9フレーム、岡村隆史がストライクを取り見事ご褒美をゲット。そこに登場したのは、話題の映画を模した看板と、“違和感おじさん”に扮した江頭2:50だった。

3回同じルートで歩く“違和感おじさん”の変化に気づくことができればご褒美獲得という中、無表情で通り過ぎるキャラクターを遂行する江頭2:50。岡村は「女性がいた」「女性の服が変わっていた」「男性の服も変わっていた」と正解をあげ、ご褒美美女からほっぺキスをゲットしたが、その直後、「ちょっと待ったぁぁぁー！」という叫び声が響いた。

いつもの黒タイツ姿で乱入してきた江頭2:50は、「明けましておめでとう」という挨拶から一転、「お前ら！ ふざけんじゃねえよ！ 俺、何周もしてるのに、全然イジらねえじゃねえかよ！」と、“違和感おじさん”遂行中の放置プレイに猛クレームを入れる。

そこへなぜか鶴瓶が椅子を用意し、座るようみんなからなだめられる江頭2:50。一旦は大人しく座ったものの、次の瞬間、「座ったら面白くねえんだよ！」と立ち上がって鶴瓶の頭をはたく暴挙に出ると、「師匠を叩いちゃダメ」「師匠、すんません」とスタジオは騒然となった。

2001年から視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」。鶴瓶チームとナインティナインチームが、英語を一切話してはいけない状況の中、ボウリングで対決を行う。ルールを破るごとに1000円が罰金として没収される一方で、見事ストライクやスペア、ピンクピンなどを倒すと美女からの様々な“ご褒美”をゲットすることができる。（『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』より）